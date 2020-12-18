9 قتلى في صفوف مرتزقة أنقرة باشتباكات «عين عيسى» السورية

أعلنت مصادر مطلعة أن الاشتباكات على محوري جهبل ومشيرفة، شرق عين عيسى، توقفت منذ قليل، دون أي تغيير بخارطة السيطرة، وذلك عقب هجوم عنيف شنته الفصائل الموالية لأنقرة بإسناد مدفعي مكثف من قبل القوات التركية، على القريتين.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 9 من المرتزقة في صفوف الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، جراء انفجار لغم بمجموعة منهم، بالإضافة للاشتباكات مع قسد في المنطقة.وأكد المرصد السوري، نقلًا عن مصادره، أنه لا صحة لما يتم ترويجه حول انسحاب القوات الروسية من عين عيسى.