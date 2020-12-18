توقعات بإعلان إيطاليا عن إجراءات إغلاق خلال الكريسماس

من المتوقع أن تعلن الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، عن إجراءات إغلاق خلال أعياد الميلاد "الكريسماس" واحتفالات العام الجديد، على الرغم من أن التفاصيل ما زالت قيد النقاش.وتجري مناقشات على الطاولة بشأن ما تسمى قيود "المنطقة الحمراء"، التي تعني عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا من أجل العمل ولأسباب صحية أو لمهام عاجلة وإصدار أوامر للمتاجر بالإغلاق.وطبقا للعديد من التقارير الصحفية، سيتم فرض تلك القيود على الأقل خلال الفترة من 24 حتى 27 ديسمبر، ومن 31 ديسمبر حتى الثالث من يناير المقبل، في محاولة لمنع التجمعات الأسرية الكبيرة في أعياد الميلاد (الكريسماس) وعشية العام الجديد.وذكرت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" ووسائل إعلام أخرى، أن هناك خيارا أكثر تشددا لتطبيق إجراءات خلال فترة العطلات، اعتبارا من 24 ديسمبر حتى السادس من يناير.ومن المتوقع الانتهاء من صياغة القرار والإعلان عنه للشعب من قبل رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، مقرر في الساعة السادسة مساء "17:00 بتوقيت جرينتش" مساء اليوم الجمعة.