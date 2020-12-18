رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بإعلان إيطاليا عن إجراءات إغلاق خلال الكريسماس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:10 م
إغلاق خلال الكريسماس
إغلاق خلال الكريسماس
وكالات
طباعة
من المتوقع أن تعلن الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، عن إجراءات إغلاق خلال أعياد الميلاد "الكريسماس" واحتفالات العام الجديد، على الرغم من أن التفاصيل ما زالت قيد النقاش.

وتجري مناقشات على الطاولة بشأن ما تسمى قيود "المنطقة الحمراء"، التي تعني عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا من أجل العمل ولأسباب صحية أو لمهام عاجلة وإصدار أوامر للمتاجر بالإغلاق.

وطبقا للعديد من التقارير الصحفية، سيتم فرض تلك القيود على الأقل خلال الفترة من 24 حتى 27 ديسمبر، ومن 31 ديسمبر حتى الثالث من يناير المقبل، في محاولة لمنع التجمعات الأسرية الكبيرة في أعياد الميلاد (الكريسماس) وعشية العام الجديد.

وذكرت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" ووسائل إعلام أخرى، أن هناك خيارا أكثر تشددا لتطبيق إجراءات خلال فترة العطلات، اعتبارا من 24 ديسمبر حتى السادس من يناير.

ومن المتوقع الانتهاء من صياغة القرار والإعلان عنه للشعب من قبل رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، مقرر في الساعة السادسة مساء "17:00 بتوقيت جرينتش" مساء اليوم الجمعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

سقوط عصابة «دكشة» بالبحيرة.. والنيابة تُصدر ضدها قرارًا

الصور

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

image description

المجلس القومي للمرأة بأسيوط: ندوات وزيارات منزلية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

مصادر: العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة شاطئ السلوم

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

اسأل طبيب.. فيتامين «د» لا يؤثر على علاج كورونا

بيع السلع الفاخرة عبر الإنترنت لمواجهة الجمود في ظل وباء كورونا

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

ياسمين الخطيب في ندوة «الدستور»: المشايخ مهووسون بالنساء.. والداعية مهنة مستحدثة.. والفكر السلفي مثل فيروس سي

لم تعلم بوفاته وأوصت برعايته.. رحيل والدة الكاتب بهاء عبدالمجيد

غدًا.. صفاء النجار في ضيافة صالون الكاتب الثقافي

«اكتب هنا».. ديوان جديد للشاعر سمير الأمير