تركيا تُخلي 7 مواقع عسكرية في سوريا

قال مصدر تركي، اليوم الجمعة، إن أنقرة أخلت 7 مواقع مراقبة عسكرية في شمال غرب سوريا، وسحبت قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون ومقاتلون مدعومون منها.وأقامت تركيا عشرات المواقع العسكرية في المنطقة في عام 2018، في إطار اتفاق لم يكتب له الاستمرار توصلت إليه مع روسيا وإيران؛ لتهدئة القتال بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.