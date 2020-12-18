ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

تسببت الثلوج الكثيفة في فوضى مرورية بمعظم أنحاء شمال غرب اليابان، اليوم الجمعة، وتقطعت السبل بمئات السيارات على الطرق السريعة التي توقفت فيها الحركة.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء وكبير المتحدثين باسم الحكومة، كاتسونوبو كاتو، في إفادة صحفية: "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لإنقاذ جميع العالقين بسياراتهم".وقدمت قوات الدفاع الذاتي الطعام والبنزين والبطاطين، وساعدت في إزالة الجليد، فيما أنقذت فرق الإطفاء بعض السائقين، بمن في ذلك ثلاثة أشخاص على الأقل جرى نقلهم إلى المستشفى، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة (إن.إتش.كيه).وفي الوقت الذي كان فيه عمال الطرق السريعة يزيلون الثلوج التي وصلت كثافتها لعدة أقدام ببعض الأماكن في المناطق الأشد تضررا مثل مقاطعة نيجاتا، حذرت وكالة الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج أشد كثافة في مطلع الأسبوع على امتداد ساحل بحر اليابان.وتستعد بعض المناطق لهطول ثلوج يصل سمكها إلى 80 سنتيمترا وسط موجة برد تضرب الكثير من أنحاء البلاد.