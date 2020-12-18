حبس تشكيل عصابي لسرقة مدرسة بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان، بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وسرقة مدرسة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من حارس بإحدى المدارس، كائنة بمنطقة السيوف بدائرة القسم، بدلوف ثلاثة أشخاص مجهولين إلى داخل المدرسة محل عمله وتهديده بأسلحة بيضاء والاستيلاء على 5 شاشات عرض ودراجة نارية "تروسيكل- ملكه" وهاتفه المحمول، وفروا هاربين.وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وأضافوا بقيامهم بتاريخ الواقعة بالتوجه للمدرسة وتسلق سورها والدخول وسرقة الشاشات المشار إليها، والنزول لفناء المدرسة، وحال قيامهم بسرقة الدراجة النارية "التروسيكل ملك المجنى عليه" شعر بهم فقاموا بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا على التروسيكل وهاتفه المحمول وهربوا، وتم بإرشادهم ضبط الشاشات المستولى عليها لدى عميل لهم، سيئ النية سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، كما تم ضبط التروسيكل والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه والأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.