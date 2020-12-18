قطر تسجل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 159 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 116 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و43 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم فحص 10550 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1189774 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2090 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 242 حالة حتى الآن، فيما سجلت 141 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 139384 حالة.