إجراءات «العدل» الاحترازية في المحاكم لتجنب الإصابة بكورونا

التفتيش القضائي يصدر توجيهات جديدة لرؤساء المحاكم

تخفيض الحضور بديوان الوزارة

استئناف طنطا: الحضور لمدة 3 أيام

اتخذت الجهات القضائية إجراءات جديدة تنفيذا لتعليمات مجلس الوزارء بشأن تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة، وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل.أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان قرارات جديدة بشأن تقسيم حضور الموظفين بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية والإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا لحماية المتقاضين والقضاة والعاملين.ونص القرار على انه بمناسبة متابعة جهود وإجراءات وزارة العدل لمواجهة كوفيد - ١٩ في ضوء قرارات مجلس الوزارء الصادرة بتاريخ ٠١٢١٦ ٢٠٢ ولضمان سير العمل بكافة المحاكم بانتظام يتم التنبيه باتباع الاجراءات الاتية اعتبارا من غدا السبت ولحين إشعار.تضمن القرار تقسيم حضور الموظفين للمحكمة وتوابعها إلي مجموعتين أو أكثر، لا يتم حضور كافة الموظفين في وقت واحد ويتم التناوب بما لايؤدي إلي عرقلة أو تعطيل العمل ويتم توزيع عمل من يتغيب علي الحاضرين سواء بالجلسات أو العمل الاداري.تحديد ميعادين لحضور العاملين بالمحكمة وتوابعها، كذا ميعادين للإنصراف منعا للتكدس ويتم التنبيه المشدد علي جميع الموظفين بارتداء كمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي وأستخدام وسائل التطهير طوال فترة تواجدهم.وشددت الوزارة علي ضرورة تحديد بوابات خاصة بالدخول لمقر المحكمة الإبتدائية، مقر كل مأمورية أو محكمة جزئية تابعة وبوابات أخري للخروج إن أمكن ذلك مع وضع اللافتات اللازمة المبينة لذلك وتكليف من يلزم من الموظفين بالتواجد علي البوابات لتنظيم عمليات الدخول والخروج والتأكد من إرتداء كافة المترددين للكمامات الطبية.تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين بالمحكمة يقومون بالمرور الدوري علي كافة أرجاء المبني من مكاتب وقاعات وطرقات للتأكد من إلتزام الموظفين والمترددين بارتداء كمامات وترك مسافات للتباعدالاجتماعى وتقديم تقرير يومي لرئيس المحكمة.وشددت الوزراة على التأكد من أن الدخول للمحكمة من ذوي الشأن فقط ولايسمح بدخول مرافقين لاي سبب الا مرافق ذوي الاحتياجات الخاصة أومسن يحتاج المساعدة.ويتم التنبيه بتقسيم رول نظر الدعاوي بكافة أنواعها وقضايا الجنح وجنح المستاتف بالجلسات إلي فترتين أو اكثر حسب العدد المتداول، ويكون هناك فاصل زمتي نصف ساعة علي الأقل بين كل فترة يسمح بانصراف المتواجدين بالقاعات أوغرف المداولة وبين دخول غيرهم، تعليق لافتات في مكان ظاهر أمام القاعات توضح تلك المواعيد والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في هذا الصدد.قررت "العدل" تخفيض نسبة العاملين بالديوان عام الوزارة بـ 25% بكل قطاع، حرصا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية والحد من انتشار فيروس كورونا.ونص القرار الصادر على أن تكون مواعيد حضور وانصراف الرجال من 8 ونصف صباحًا وحتى 3 مساء، وللسيدات من 9 صباحًا وحتى 2 مساء.أصدرت محكمة استئناف طنطا، قرارا بشأن تنظيم عمل الدوائر ودور الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام مع حضور جلسة إيداع الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور وكل دائرة وشأنها بالنسبة لحضور الدور كاملا على أن تندب الدوائر المنعقدة خلال فترة عملها للنظر في تأجيل القضايا المعروضة من الدوائر الأخرى بذات الأسبوع.وحدد رئيس محكمة استئناف طنطا، جدول تنظيم العمل بالدوائر بمقر المحكمة بطنطا، ويشمل الأسبوع الأول الدائرة الأولى الجنائية لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الخامسة الجنائية، الدائرة الخامسة الجنائية لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الأولى الجنائية، الدائرة الثانية أسرة لنظر القضايا المعروضة على الدائرة العشرين أسرة، الدائرة العشرين أسرة لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الثانية أسرة، الدائرة الثالثة مدني لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الحادية عشر مدني، الدائرة الحادية عشر مدني لنظر القضايا المعروضة على الدائرتين الثالثة والثانية عشر مدني.وتؤجل الدوائر الأصلية والبديلة الدعاوى في الثلاثة أيام المحددة لكل دائرة أصلية، وفى حالة عدم انعقاد الدائرتين الثانية المدنية والرابعة أسرة بمأمورية فوه خلال أيام غير محدده لها، يتولى المستشار عضو المكتب الفني والمتابعة بالمأمورية تأجيل القضايا خلال تلك الأيام لأجال مناسبة.