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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

منحة من «التجارة الأمريكية» لدعم مصافى التكرير فى مصر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
سيد إبراهيم
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شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، اليوم الجمعة، عبر تقنية «فيديوكونفرانس»، توقيع اتفاقيتي المنحة المقدمة من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية بقيمة 1.4 مليون دولار إلى شركتى العامرية لتكرير البترول والسويس لتصنيع البترول؛ لتوفير أوجه الدعم المالي والفني لإجراء دراسات جدوى تطوير مصفاتي التكرير بالشركتين.

وقع الاتفاقيتين المهندس حسين عوض، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والكيميائى على بدر، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، وتود أبراجانو، رئيس الوكالة الأمريكية ورئيس العمليات.

وعقب التوقيع أكد «الملا»، أن التوقيع يعد دليلًا قويًا على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في دعم المجالات الحيوية لصناعة البترول، والمساهمة في تطوير بنية تحتية مستدامة، وخطوة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث ورفع كفاءة مصافي التكرير المصرية، والتي تتبنى رؤية لتعظيم كفاءة الاستثمارات من خلال الاستغلال الأمثل للأصول الحالية.

وتهدف الدراسة الخاصة بشركة العامرية؛ إلى تحسين كفاءة المصفاة بنسبة 25%، وخفض الانبعاثات بنسبة 20%، من خلال دراسة نظم إدارة الطاقة وتحسين أداء العمليات وزيادة معدل الميكنة في المصفاة، فيما تهدف الدراسة الخاصة بشركة السويس لتصنيع البترول إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصفاة وزيادة إنتاجية البنزين، وتحسين جودته، بما يتوافق مع المعايير العالمية للوقود من خلال تحديث وزيادة قدرة مجمع النافتا الحالي، والذي يُعد هدفًا أساسيًا لدراسة الجدوى، ووقع الاختيار على شركة «UOP» الأمريكية، لإجراء هذه الدراسة، ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.

ومن جانبه، أوضح السفير الأمريكي في مصر، جوناثان كوهين، أن التوقيع يعكس الاهتمام المشترك بين مصر والولايات المتحدة، للتوسع فى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، وأن المنحة تهدف إلى دعم مساعي مصر فى تحقيق هدفها، لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، والذي يُعد أولوية أيضًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

بينما أكد تود أبراجانو، رئيس الوكالة ورئيس العمليات، على الدعم المستمر الذى توليه الوكالة لقطاع البترول المصري، وأن التوقيع يأتي في إطار المساهمة في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي للطاقة في ظل تزايد اهتمام الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية في قطاع البترول المصري، مشيرًا إلى أن دراسات الجدوى تهدف إلى زيادة الفعالية والربحية لهذه المصافي، بالإضافة إلى خفض الآثار البيئية، مما بدوره سيفتح آفاقًا استثمارية جديدة وفرص أعمال مميزة للشركات الأمريكية.

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