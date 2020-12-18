انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية فى نوفمبر

انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية الشهر الماضي حين تسببت إجراءات عزل عام لمدة 4 أسابيع في إنجلترا بإغلاق المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية، مما أدى إلى تراجع مبيعات الملابس بنحو الخُمس وزاد المصاعب التي تعاني منها بعض المتاجر الرئيسية الأكثر تضررا.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة إجمالا انخفض 3.8 بالمائة على أساس شهري في نوفمبر، بعد زيادة 1.3 بالمائة في أكتوبر.وتراجع النمو السنوي للمبيعات بواقع النصف إلى 2.4 بالمائة من 5.87 بالمائة، لكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاشًا سريعًا في ديسمبر.ومبيعات التجزئة واحدة من بين بضع نقاط متألقة في اقتصاد بريطانيا منذ بدأت جائحة كوفيد، التي حسب تقديرات بنك إنجلترا المركزي تسببت في انكماش اقتصاد البلاد 11 بالمائة خلال 2020، وهوأكبر تراجع منذ 1709.وأظهرت ثقة المستهلكين أكبر قفزة في ثمانية أعوام، إذ ترحب الأسر بإتاحة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حسب مسح شهري تجريه شركة أبحاث السوق جي.إف.كيه نُشر في وقت سابق اليوم الجمعة.