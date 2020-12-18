تعيين 330 شابًا بدمياط.. منهم 13 من ذوى القدرات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بتعيين 330 شابًا، منهم 13 شابًا من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 999 شابًا، فضلًا عن توفير 78 فرصة عمل، كما تم استخراج 493 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.وقال الوزير، إن المديرية انتهت من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ1428 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 714 ألف جنيه.