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مصر

التمثيل العمالى: الأردن يمدد مغادرة العمالة دون غرامات لمايو 2021

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان بالمملكة الأردنية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان، يشير إلي أن مجلس الوزراء الأردني قرر تمديد موعد مغادرة العمالة الوافدة المخالفة دون غرامات حتى آخر مايو 2021.

وكشف الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، عن أن القرار جاء بموافقة مجلس الوزراء الأردني على تمديد تاريخ الموعد النهائي مغادرة العمالة غير الأردنية، أراضى المملكة للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لها حتى تاريخ 31 مايو 2021.

وقال الملحق العمالي، إن القرار يأتي نظرًا للصعوبات والمعوقات التي تسبّبت بها جائحة فيروس كورونا المستجد وإغلاق العديد من الدول لمطاراتها، الأمر الذي حال دون استفادة العديد من العمّال الراغبين فى المغادرة من هذه الإعفاءات.

وجاء هذا التمديد بناءً على القرار السابق الذى كانت أعلنت عنه رئاسة الوزراء ووزارة العمل الأردنية، بإعفاء العمالة غير الأردنية المغادرة نهائيًا لأراضي المملكة الأردنية خروج بلا عودة من غرامات الإقامة أو أى مبالغ تترتب عليهم، كرسوم تصاريح العمل وأي رسوم أخرى مهما كانت مدتها، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي واصطحاب أسرهم "الوالدين، والأبناء، والزوج أو الزوجة".

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