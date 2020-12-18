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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الأنبا بولا يترأس اجتماعه الأسبوعي اليوم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
الأنبا بولا
الأنبا بولا
مونيكا جرجس
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يُلقي الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الجمعة، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية طنطا.

وتتخذ المطرانية خلال العظة الأسبوعية، الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا، بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة فقط.

وتابعت «كما تقرر تعليق سهرات شهر كيهك، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، والسماح بإقامة صلوات الجناز بكاهن وشماس واحد إلى جانب أسرة المنتقل، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء، في ظل السماح بإتمام طقس المعمودية، بحضور أسرة المعمد فقط، واستمرار الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بنسبة حضور 25 %».

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