أوقاف بنى سويف تفتتح مسجد الرحمة بقرية شريف باشا

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بقرية شريف باشا بمركز بنى سويف بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف.وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه سيتم افتتاح مسجد الرحمة لترتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 24 مسجدًا بكل أرجاء المحافظة وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.وأوضح "نظير" أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف، تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلٍ إلى المسجد متوضأ ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتدى الكمامة وحريص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.