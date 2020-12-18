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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الإسكان تطلق التيار الكهربائى لـ«بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
محمد إبراهيم
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أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إطلاق التيار الكهرباء لبعض أحياء مشروع بيت الوطن ضمن محور قطع أراضى العاملين بالخارج بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي بيان للوزارة اليوم، أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بموزع التوسعة 2 بيت الوطن، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه أصبح متاحًا لجميع حاجزى قطع الأراضي التى تم الانتهاء من بنائها بالأحياء (8.7.6.5) بمشروع بيت الوطن توصيل التيار الكهربائى، وذلك بعد التنسيق مع جهاز المدينة، وشركة التوزيع واستكمال كل الإجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف رئيس "القاهرة الجديدة"، أن موزع توسعة 2 بيت الوطن، يتكون من (52) خلية ويعمل كبديل لمحطة محولات (بيت الوطن 2)، ويقوم بتغذية(13) موزعًا فرعيًا بالأحياء (8.7.6.5) بمشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، كما أن الموزع يقوم بتغذية بعض الكمبوندات بمنطقة 1000 فدان بالامتداد الشرقي بالمدينة.


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