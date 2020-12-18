903 أطفال أتراك أمام المحكمة بزعم «إهانة أردوغان»

صرح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوزجور أوزال، بأن 903 أشخاص تحت الـ18 عامًا وأغلبيتهم من الأطفال مثلوا أمام المحكمة بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وذكرت صحيفة "توداي زمان" نقلًا عن أوزال أنه تم رفع 27717 قضية بتهمة إهانة أردوغان وأن 9556 مواطنًا صدر بحقهم قرار السجن، مضيفًا أن ما مجموعه 903 أشخاص دون سن الـ18 مثلوا أمام القاضي بهذه التهمة بينهم مئات تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة فقط وتم الحكم على 7 منهم بالسجن.ويواصل أردوغان سياساته القمعية داخل تركيا بحق كل من يوجه انتقادًا لممارسات نظامه الاستبدادية.وشن نظام أردوغان على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 حملة اعتقالات وإقالات بحق عشرات الآلاف من معارضيه في مختلف المؤسسات العامة والخاصة وطالت صفوف الجيش والقضاء والإعلام ورؤساء أحزاب والجامعات وغيرها.