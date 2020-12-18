استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

نسقت رئاسة حي غرب أسيوط، مع مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة، لمواصلة أعمال كشط شارعى محمد توفيق خشبة و26 يوليو الرئيسي بحي غرب أسيوط، وإزالة طبقات الأسفلت القديمة، تمهيدًا لرصفه، فضلًا عن رفع كل التعديات على حرم الطريق، وإزالة الإعلانات المخالفة على أعمدة الإنارة والحوائط.كما تم التنسيق على مواصلة تركيب كشافات إنارة جديدة وبلدورات للأرصفة باستخدام معدات المشروع والحي، وبمشاركة محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط ومسئولى وحدة الرصف، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة لرصف وتمهيد وتسوية وكشط الشوارع والمطبات وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولى بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة.هذا بجانب استكمال أعمال الرصف بالمراكز والأحياء، في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق مناسبة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف، موضحًا أن أعمال التسوية والتمهيد وإزالة المطبات تتم في ساعات متأخرة خلال الفترة المسائية تفاديًا للزحام المرورى أو تعطيل حركة المرور لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية.‪ ‬وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظة ووحدة مشروع الرصف؛ لاستكمال أعمال رصف الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بالقرى والمراكز، وكذلك أعمال رد الشيء لأصله، طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، وهو ما يُسهم في تحسين حالة الطرق بالمحافظة، ورفع جودة وكفاءة تلك الشوارع خاصة عقب إزالة الطبقة المتهالكة.وأشار إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق لتسهيل النقل والانتقال من خلالها.