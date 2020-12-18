رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
أعمال رصف الشوارع
أعمال رصف الشوارع
أسيوط- محمد أبوشادي:
طباعة
نسقت رئاسة حي غرب أسيوط، مع مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة، لمواصلة أعمال كشط شارعى محمد توفيق خشبة و26 يوليو الرئيسي بحي غرب أسيوط، وإزالة طبقات الأسفلت القديمة، تمهيدًا لرصفه، فضلًا عن رفع كل التعديات على حرم الطريق، وإزالة الإعلانات المخالفة على أعمدة الإنارة والحوائط.

كما تم التنسيق على مواصلة تركيب كشافات إنارة جديدة وبلدورات للأرصفة باستخدام معدات المشروع والحي، وبمشاركة محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط ومسئولى وحدة الرصف، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة لرصف وتمهيد وتسوية وكشط الشوارع والمطبات وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولى بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة.

هذا بجانب استكمال أعمال الرصف بالمراكز والأحياء، في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق مناسبة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف، موضحًا أن أعمال التسوية والتمهيد وإزالة المطبات تتم في ساعات متأخرة خلال الفترة المسائية تفاديًا للزحام المرورى أو تعطيل حركة المرور لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية.‪ ‬


وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظة ووحدة مشروع الرصف؛ لاستكمال أعمال رصف الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بالقرى والمراكز، وكذلك أعمال رد الشيء لأصله، طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، وهو ما يُسهم في تحسين حالة الطرق بالمحافظة، ورفع جودة وكفاءة تلك الشوارع خاصة عقب إزالة الطبقة المتهالكة.

وأشار إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق لتسهيل النقل والانتقال من خلالها.
استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط
استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط
استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط
استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط
استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط
استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

السيطرة على حريق فى مصنع كرتون بشبرا الخيمة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

الصور

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

العثور على 10 أطفال اختفوا فى كهف قرب موسكو

عالم فرنسي: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

في حديقة ملكية بلندن.. اكتشاف أقبح زهرة أوركيد في العالم

إقبال متزايد على حليب الحمير في ألبانيا في ظل كورونا

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

«المرايا» تطرح رواية «شهر زاد» للكاتبة جوليِّت فكرى

فارس خضر وفايد عبد العزيز في آفاق اشتراكية

الليلة.. حفل ثلاثي الجيتار «Cairo Guitar Collectiv»

«النسيم» تصدر رواية «1956» للكاتبة جمال حسان