طهران: لدينا أدلة كثيرة على تورط إسرائيل في اغتيال فخري زادة

أكد السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من الأدلة على أن إسرائيل هى من تقف وراء اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.وقال «جلالي»: «نعتقد أن هناك الكثير من الأدلة على أن الكيان الصهيوني هو سبب استشهاد عالمنا العظيم، وهذا يدل على أن هذا الكيان هو من يقتل ويغتال يائسًا».وأضاف: «حسب النظام الصهيوني، فإن الشهيد فخري زادة كان على قائمة الاغتيالات، وكان يخطط لهذا الغرض منذ سنوات»​، حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية، لافتًا إلى أن بلاده تعلم جيدًا أن «عملية اغتيال فخري الإرهابية تظهر دليلًا قاطعًا على تورط إسرائيل فيها».وتابع: «لكن اعتقاداتنا تختلف عن اعتقادات الصهاينة، ومن ناحية أخرى فإن جمهورية إيران لديها أجهزة مخابرات، والجميع يعلم أن أجهزة المخابرات هى أجهزة قوية للغاية ومتطورة، وسنبذل قصارى جهدنا لإحباط مؤامرتهم».وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أكدت أعلنت، في بيان لها في 27 نوفمبر الماضي، أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت سيارة تقل محسن فخري زادة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع، وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين أصيب العالم النووي بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى، ولم ينجح الفريق الطبي في إحيائه.