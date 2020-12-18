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سياسي

القانون يستثنى 8 أنواع من الأموال من إدارة هيئة الأوقاف

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
هيئة الأوقاف
هيئة الأوقاف
عائشة حسن
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حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الجديد، بعدما وافق البرلمان خلال الانعقاد الخامس على التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة، في المادة الثالثة أموال الأوقاف التي تختص هيئة الأوقاف بإدارتها واستثمارها وكذلك المستثناة منها وذلك على النحو الآتى:

أولًا: أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها كالآتى:

1- الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

أ‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.

ب‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.

ج- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

د- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

2- أموال البدل وأموال الأحكار.

3- سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.

4- الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.

5- الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها.

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