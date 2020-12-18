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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة» تطلق 5 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» غداً

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
قوافل طبية حياة كريمة
قوافل طبية حياة كريمة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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تطلق وزارة الصحة والسكان 5 قوافل طبية، غدًا السبت ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى أن القوافل سيتم إطلاقها في مناطق "شبرا شهاب مركز القناطر محافظة القليوبية، وأبيس 8 مركز وسط محافظة الإسكندرية، والبيضة محافظة الفيوم، والغريزات مركز المراغة محافظة سوهاج، والمجد 55 مركز الرياض محافظة كفرالشيخ".

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