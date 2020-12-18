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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المرايا» تطرح رواية «شهر زاد» للكاتبة جوليِّت فكري

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
شهر زاد
شهر زاد
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثًا للكاتبة چوليِّت فكري، رواية بعنوان "شهر زاد" عن دار المرايا للنشر. وتتناول الرواية عدة أخلاقيات ومبادئ وقيمًا إنسانية، كذلك علم نفس ونظريات فلسفية وعلمية، وكذلك هي دعوة إلى الارتقاء بمجالات الفنون المتعددة.

وقالت جوليِّت لــ"الدستور": هذه الرواية خيالية تتضمن رموزًا عديدة جعلت بطلتها في حالة من الشتات المستمر. تدور أحداث الرواية حول بطلة تُدعى مريم، وجدت نفسها في مكان لا تعرف عنه أو عن مجيئها إليه شيئًا، تبدأ رحلتها لتكتشف ذلك المكان، تلتقي بأناس كثيرين وتبحث عن أشخاص يشبهونها، فتتعثر كثيرًا حتى تصل إلى نقطة نهاية الرحلة، تكتشف حينها أن ذلك المكان هو حياة خاصة بخبراتها وذكرياتها، ويجب عليها أن تبدأ رحلة جديدة مما يدعو إلى التفاؤل. لكن يصدمها المسؤول عن الرحلة بأنها لكي تبدأ الرحلة الجديدة ستترك خبراتها وذكرياتها. استغلت مريم ذكاءها وسرقت مفتاح ذلك المكان حتى تتمكن من العودة إليه في أي وقت، ويكون ذلك المفتاح بمثابة النافذة التي تطل على مكان رحلتها الأولى.

جوليِّت فكري تخرجت في جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2012. أثناء دراستها تدربت بجريدة الكرامة كصحفية مترجمة، وفي عام 2017 قامت بترجمة ديوان شعر بعنوان "روح قلقانة" للشاعرة هالة عماد للغة الإنجليزية.

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