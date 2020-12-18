«المرايا» تطرح رواية «شهر زاد» للكاتبة جوليِّت فكري
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
نضال ممدوحطباعة
صدرت حديثًا للكاتبة چوليِّت فكري، رواية بعنوان "شهر زاد" عن دار المرايا للنشر. وتتناول الرواية عدة أخلاقيات ومبادئ وقيمًا إنسانية، كذلك علم نفس ونظريات فلسفية وعلمية، وكذلك هي دعوة إلى الارتقاء بمجالات الفنون المتعددة.
وقالت جوليِّت لــ"الدستور": هذه الرواية خيالية تتضمن رموزًا عديدة جعلت بطلتها في حالة من الشتات المستمر. تدور أحداث الرواية حول بطلة تُدعى مريم، وجدت نفسها في مكان لا تعرف عنه أو عن مجيئها إليه شيئًا، تبدأ رحلتها لتكتشف ذلك المكان، تلتقي بأناس كثيرين وتبحث عن أشخاص يشبهونها، فتتعثر كثيرًا حتى تصل إلى نقطة نهاية الرحلة، تكتشف حينها أن ذلك المكان هو حياة خاصة بخبراتها وذكرياتها، ويجب عليها أن تبدأ رحلة جديدة مما يدعو إلى التفاؤل. لكن يصدمها المسؤول عن الرحلة بأنها لكي تبدأ الرحلة الجديدة ستترك خبراتها وذكرياتها. استغلت مريم ذكاءها وسرقت مفتاح ذلك المكان حتى تتمكن من العودة إليه في أي وقت، ويكون ذلك المفتاح بمثابة النافذة التي تطل على مكان رحلتها الأولى.
جوليِّت فكري تخرجت في جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2012. أثناء دراستها تدربت بجريدة الكرامة كصحفية مترجمة، وفي عام 2017 قامت بترجمة ديوان شعر بعنوان "روح قلقانة" للشاعرة هالة عماد للغة الإنجليزية.
وقالت جوليِّت لــ"الدستور": هذه الرواية خيالية تتضمن رموزًا عديدة جعلت بطلتها في حالة من الشتات المستمر. تدور أحداث الرواية حول بطلة تُدعى مريم، وجدت نفسها في مكان لا تعرف عنه أو عن مجيئها إليه شيئًا، تبدأ رحلتها لتكتشف ذلك المكان، تلتقي بأناس كثيرين وتبحث عن أشخاص يشبهونها، فتتعثر كثيرًا حتى تصل إلى نقطة نهاية الرحلة، تكتشف حينها أن ذلك المكان هو حياة خاصة بخبراتها وذكرياتها، ويجب عليها أن تبدأ رحلة جديدة مما يدعو إلى التفاؤل. لكن يصدمها المسؤول عن الرحلة بأنها لكي تبدأ الرحلة الجديدة ستترك خبراتها وذكرياتها. استغلت مريم ذكاءها وسرقت مفتاح ذلك المكان حتى تتمكن من العودة إليه في أي وقت، ويكون ذلك المفتاح بمثابة النافذة التي تطل على مكان رحلتها الأولى.
جوليِّت فكري تخرجت في جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2012. أثناء دراستها تدربت بجريدة الكرامة كصحفية مترجمة، وفي عام 2017 قامت بترجمة ديوان شعر بعنوان "روح قلقانة" للشاعرة هالة عماد للغة الإنجليزية.