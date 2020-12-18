كوريا الجنوبية تستعد لتشديد القيود الوقائية الخاصة بكورونا

تستعد كوريا الجنوبية لتشديد القيود الوقائية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع عدد الإصابات اليومي بها إلى 1000 على الأقل، مؤخرًا، فيما كانت بحدود 100 إلى 200 قبل نحو شهر.ووفقًا لما نقلته شبكة روسيا اليوم، فإنه بهذا الارتفاع في عدد الإصابات تأكد لسلطات سول المترددة في تبني تدابير قاسية أن خياراتها محدودة بعد أن تبينت أن الإجراءات المتخذة خلال الشهرين الأخيرين لم تعط ثمارها، لاسيما أن السلطات الصحية تتوقع تجاوز عدد الإصابات اليومية الحقيقي سقف الـ1000 إصابة.وكانت كوريا الجنوبية قد نالت إعجاب المجموعة الدولية بنجاحها في محاصرة الوباء والسيطرة عليه خلال موجته الأولى في بداية العام، وأصبحت مضربًا للمثل عالميًا في هذا المجال.غير أن هذا الإنجاز لم يطل أمده، وقد دعا الرئيس مون دي إن مواطنيه يوم 13 ديسمبر الجاري إلى المزيد من الانعزال والتباعد الاجتماعي، إلى حد تفادي لقاء الناس والامتناع عن الخروج من البيت قدر الإمكان.وقال: "إنها الأزمة الأكبر منذ ظهور الإصابة الأولى للفيروس، وهي وضعية شديدة الخطورة واستثنائية في البلاد"، ودعا الحكومة إلى التعامل معها بأكبر قدر من الصرامة، ومضاعفة القيود الوقائية".