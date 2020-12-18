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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النواب الجدد يتأهبون بأجندة تشريعية تستهدف «دعم المواطن»

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الفائزين في الانتخابات التي جرت مؤخرًا، عن نيتهم للتقدم بمشروعات قوانين مع بداية انعقاد الجلسات في يناير المقبل، حيث أشاروا في وعودهم أمام الناخبين، إلى العمل على تحسين القوانين التي تمثل أعباء على المواطن، وتقديم التعديلات اللازمة عليها لتخفيف كاهل المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي طرقت بصمات وتداعيات سلبية أثرت على مصدر دخلهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

عضو مجلس النواب الفائز بالعضوية عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عبدالمنعم إمام، أعلن عن تقدمه بمشروع قانون لشرائح الكهرباء لتخفيف الضغط على الشعب، يضم الشرائح الثلاث الأولى في شريحة واحد بسعر الشريحة الأولى.

كما طالب بقانون ضرائب موحد وضرائب تصاعدية تراعي الأقل دخلًا؛ وذلك من أجل تخفيف الضغط المادي على الشعب والحفاظ على تماسك الطبقة المتوسطة فهي صمام أمان المجتمع في كافة المواجهات الماضية والقادمة.

كما وعد «عبدالمنعم» بالنظر في قانون رقم 148 لسنه 2019 الخاص بالمعاشات ومراعاة عمال القطاع الخاصبه، حيث استهدف خلال اجندته المقبلة بالمجلس الجديد تقديم تعديلات على القوانين التي تخدم المواطن المصري لا سيما محدودي الدخل.

من جانبه بدأ النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب الحالي، والفائز بعضوية المجلس الجديد في المجلس المقبل، في إعادة النظر في التشريعات التي بحاجة للتعديل، وأعلن تقدمه بمشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياة والكهرباء وإعطاءها بعض المميزات، ومساواتها بالمنشأت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة، في البرلمان المقبل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، ليتم تقديمه لمجلس النواب المقبل، مشيرًا إلى أن الهدف من تقديم هذا القانون؛ هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية؛ نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرا لهذا الدور وهو إعفاءها من سداد هذه الخدمات مثل «المياة والكهرباء»، فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.

وذكر أن مشروع القانون سيكون له دور كبير في تخفيف العبء على المؤسسات الخيرية، وإعفاءها نظير الخدمات التي تقوم بها من أجل خدمة المجتمع وتقديم الخدمات للمحتاجين.

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