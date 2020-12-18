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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لرفع إشغالات الطريق بشوارع ارمنت

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
رفع إشغالات الطريق
رفع إشغالات الطريق بشوارع
هدى الأمير
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أكد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ارمنت أن حملة المرافق استهدفت قرى الرياينة،الرزيقات والمحاميد،وتم رفع إشغالات بشارع الشباب، ميدان السوق، وشوارع التحرير، الشهيد والمستشفى المركزي،ومنطقة ال١٤.

وفى القرى تم رفع الاشغالات والتعديات بالطرق السريع مصر أسوان الزراعي مرورا بقرية الرياينة وقرية الرزيقات بحري والرزيقات قبلي وقرية المحاميد بحري والمحاميد قبلي،كما استهدفت الحملة أيضا طريق ساحل البحر.

تمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسئولي الاشغالات ومشرفين النظافة والتجميل
جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف مجهودات حملات المرافق لرفع كافة الاشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف انواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها اولا بأول لتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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