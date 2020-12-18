العثور على جثة شاب جراء سقوط سيارة بترعة فى الأقصر

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالأقصر، بقيادة النقيب محمد عباس، صباح اليوم الجمعة، على جثة الشاب محمد إبراهيم اليمني، 40 سنة، غريقًا في ترعة "الرمادي" بالقرب من قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوبي الأقصر.وجار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، لحين استخراج تصريح الدفن.وشهد طريق إسنا القرايا الزراعى جنوب محافظة الأقصر، انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الرمادي، داخلها 5 سيدات وشاب، وتم إنقاذ السيدات الخمس ونقلهن إلى مستشفى إسنا التخصصى لتلقى العلاج اللازم، وجرى البحث عن الشاب الذي كان برفقتهم داخل السيارة.البداية كانت بتلقى اللواء عصام يس، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الرمادي على طريق إسنا القرايا الزراعى، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين داخلها بينهم 5 سيدات وشاب، وتم على الفور إنقاذ خمس سيدات ونقلهن إلى مستشفى إسنا التخصصى، وجار البحث عن الشاب، وجميعهم من قرية القرايا أولاد الحاج محمود عبدالقادر الذي كان احتفال ابنه بالزفاف.وانتقل لمكان الحادث إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع، نائب رئيس المدينة، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد نمبر، رئيس وحدة الحماية المدنية، والنقيب محمود صقر، معاون مباحث مركز شرطة إسنا، والنقيب صبري خزام، وكيل وحدة مرور إسنا، والنقيب عرفات على ضابط وحدة مرور إسنا، والنقيب محمد عباس، رئيس قسم الإنقاذ النهري بالأقصر.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة.