بعد صورة محمد صلاح مع ابنته.. نصائح للراغبين فى تعلم الشطرنج

نشر اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع ابنته مكة.وأظهرت الصورة النجم المصرى مع ابنته، وهما يلعبان الشطرنج، وتفاعل المتابعون له مع الصورة التي نشرها اللاعب العالمي.تعد لعبة الشطرنج واحدة من أهم الألعاب المسلية والتي تعتمد على العقل، والتي كثيرًا ما يقبل عليه الأفراد بغرض تحقيق التسلية والترفيه مع أفراد الأسرة داخل التجمعات العائلية الكبيرة، وفى هذا التقرير نقدم عددًا من النصائح للراغبين في تعلم الشطرنج باحترافية عالية:- تعلم الشطرنج من الصفر، من خلال الكتب ومشاهدة بعض الفيديوهات الخاصة باللعبة.- ضرورة بدء عملية اللعب بشكل عشوائى ودون وضع خطة محددة.- عدم التفكير فى "كش الملك" فى بداية اللعب.- الاطلاع على خطط الفوز، ومشاهدة لعب الآخرين لكسب الخبرة.- فهم قيمة كل قطعة في الشطرنج وأهمية تواجدها.- الانضمام إلى جروبات تعلم "الشطرنج" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.- لا تضحِ بقطع الشطرنج الخاصة بك إلا في حالة وجود خطة أكيدة للفوز.