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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي: 58% من الروس يثقون بالرئيس بوتين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
بوتين
بوتين
عبير سليم
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أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة "الرأي العام" للدراسات الاجتماعية في روسيا، أن 58% من المواطنين الروس، يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين، فيما سجل 31% من المواطنين عندم ثقتهم بالرئيس الروسي.

ووفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" عن المؤسسة، فإن 12%، من الذين تم استطلاع آرائهم، قالوا "إنه يصعب عليهم الرد على هذا السؤال".

ورأى 61٪ ممن شملهم الاستطلاع، أن أداء بوتين جيد في منصبه، في حين تمسك 24٪ من الروس بوجهة نظر معاكسة.

وأشار 15٪، إلى أنه يصعب عليهم الرد على هذا السؤال، في المسح الذي تم بالهاتف في مختلف مناطق روسيا في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وشمل الاستطلاع 4 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عاما فأكثر.

وتم بطريقة عشوائية أخذ عينات من أرقام الهواتف المحمولة والأرضية.

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