الإمارات وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، التعاون الثنائي.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا مستوى التنسيق المشترك في المجالات والشئون الدفاعية والعسكرية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعزز تعاونهما الاستراتيجي.