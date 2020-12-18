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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء»: مصر من أوائل الدول التى تهتم بترسيخ وحماية اللغة العربية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، إن العالم يحتفل في 18 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي للغة العربية، وترجع بداية الاعتراف بهذا اليوم لعام 1973، والاعتراف بالعربية لغة رسمية ضمن 6 لغات للأمم المتحدة «العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية».

وأضاف المركز- عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اللغة العربية تعرضت لمحاولات تهميش على مر العصور، والآن ما لا يقل عن 43% من اللغات في العالم (6 آلاف لغة) مُعرضة للاندثار.

وأشار إلى أنه بالنسبة للغة العربية، كانت مصر من أوائل الدول التي اهتمت بترسيخها وحمايتها، ومنها جاءت فكرة إنشاء أول مجمع للغة العربية في المنطقة عام1932، ليبدأ العمل عام 1934، وقد أعد المجمع أكثر من 150 ألف مصطلح علمي في مختلف التخصصات.

كما أدرجت اليونيسكو المبادرة الرئاسية المصرية «اتكلم عربي»، ضمن احتفاليتها باليوم العالمي للغة العربية في 2020؛ التي تستهدف الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية وقبول الآخر، وتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات لتعليم اللغة العربية البسيطة لأبناء المصريين بالخارج، وتعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية، ما يُعزز انتماءهم لأوطانهم؛ لمواجهة ما تتعرض له مصر والمنطقة العربية من محاولات طمس الهوية واللغة والثقافة العربية.

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