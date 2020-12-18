عالم فرنسي: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

قال مستشار علمي كبير للحكومة الفرنسية اليوم الجمعة إن الفرنسيين لن يعودوا على الأرجح للحياة "الطبيعية" قبل خريف 2021.وذكر خبير المناعة جان فرانسوا ديلفريسي لتلفزيون "بي. إف. إم": "بين أيدينا فيروس يواصل الانتشار بقوة فور خروجنا من الإغلاق الثاني"، في إشارة إلى فيروس كورونا.وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.48 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.