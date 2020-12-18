2122 إصابة جديدة و25 وفاة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ألفين و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 456 ألفًا و562 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، أن 778 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 420 ألفًا و666 متعافٍ، في حين توفي 25 مصابًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 8 آلاف و875 وفاة.وسجلت مدينة كويزون غالبية الإصابات الجديدة تليها مدينة ريزال ثم بولاكان ومدينتي ماكاتي ودافاو.واحتلت الفلبين المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، وتسبقها إندونيسيا.