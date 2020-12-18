«التضامن» تبدأ تنفيذ خطة المواطنة لمواجهة الأحداث الطائفية فى المنيا

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ خطة "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" في 44 قرية بمحافظة المنيا، حيث وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون مع ثماني جمعيات أهلية وهي "صناع الحياة– الهيئة القبطية الإنجيلية–الأورمان– الجزويت والفرير– الأسر المسلمة– السامري الصالح– الخبر السار– بناء للتنمية"، وذلك بهدف تنفيذ الخطة.وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن التنمية والحماية الاجتماعية والوعي هي ركائز وزارة التضامن الاجتماعي للعمل في القرى الأكثر فقرًا والأكثر تضررًا من الأحداث الطائفية بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية والمشكلة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2018، ومحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي وكل الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية.وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تدعم العمل الأهلي لمواجهة الاتجاهات المتشددة دينيًا وكل أشكال العنف والتمييز الاجتماعي من خلال "الخطة الوطنية لتعزيز قيم وممارسات المواطنة بالمنيا" التي بدأ تنفيذها في 44 قرية بمحافظة المنيا الأكثر تضررًا من تحديات الفقر والتشدد الديني والثقافي.وتسعى الجمعيات لتنفيذ عدة أنشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر، حيث تم تخصيص 12 مليون جنيه لمدة عام من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة لتنفيذ التدخلات المطلوبة إلى جانب الموارد التي تم تدبيرها من خلال تلك الجمعيات الشريكة.وبدأت الجمعيات الأهلية في تنفيذ التدخلات التنموية والثقافية للخطة في قرى المنيا منذ شهر سبتمبر 2020.ووفقًا لما تم إنجازه في الفترة من سبتمبر- ديسمبر 2020، تم عقد لجان مجتمعية مدربة "لجان المواطنة" في 44 قرية، وتم إعداد هذه اللجان على مفهوم المواطنة المصرية وقبول التنوع الديني والثقافي، وتدريبهم على مهارات العمل الجماعي والتطوع ودمج كل فئات المجتمع في التدخلات التنموية والثقافية وذلك من أجل الحد من ظواهر التطرف والتشدد لدى الشباب والمجتمع.وتضم كل لجنة 20 قيادة مجتمعية متنوعة، حيث تعكس معايير اختيار هذه اللجان التنوع الديني والجيلي والجنسي والأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، كما تضم ممثلين من الجمعيات الأهلية المحلية والقيادات الشعبية بالقرى المشاركة.وتم تنفيذ أول برنامج إعداد المتطوعين الشباب "شباب من أجل المواطنة"، ضم كمرحلة أولى إعداد 150 شبابًا وفتاة على قيم العمل التطوعي والعمل الجماعي، وعلى كيفية توظيف مهارات العمل التطوعي لدمج الشباب والشابات من خلفيات دينية واجتماعية متنوعة في برامج تنمية وخدمة المجتمع.كما يهدف البرنامج إلى تنمية قيم المواطنة وقبول الآخر لدى الشباب بشكل علمي ومعاش.