تعزيزات عسكرية لـ «سوريا الديمقراطية» بالرقة

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في منطقة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي.جاء ذلك بالتزامن مع معارك عنيفة متواصلة على محوري جهبل ومشيرفة شرق عين عيسى، بين قسد من جانب، والفصائل الموالية لأنقرة من جانب آخر، وسط تحليق لطيران استطلاع تركي في أجواء المنطقة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان في وقت سابق من اليوم، بأن هجوما عنيفا تنفذه الفصائل الموالية لأنقرة بإسناد مكثف من قبل المدفعية التركية، على قريتي جهبل ومشيرفة الواقعتين بريف عين عيسى الشرقي، شمال الرقة.