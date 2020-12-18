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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع مع تصاعد المخاوف بشأن «بريكست»

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ كبحت مخاوف حيال إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وتوتر جديد بين الولايات المتحدة والصين المكاسب في نهاية أسبوع شهد أداء قويًا.

ونزل المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2%، ليتراجع عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما خسر المؤشران «داكس» الألماني، و«كاك 40» الفرنسي أيضًا نحو 0.2% لكل منهما.

وكانت خسائر المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني الزاخر بشركات التصدير محدودة، بفعل انخفاض الجنيه الإسترليني، بعد أن حذر مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي، من أنهم ما زالوا على خلاف بشأن عدد من القضايا، وأنه أصبح من المرجح أن يفشلوا في التوصل إلى اتفاق.

وتصدرت أسهم السفر والترفيه قائمة الخاسرين في التعاملات الأوروبية المبكرة، فيما نزل سهم «آي.إيه.جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية واحدا بالمئة، بعد تقارير لوسائل إعلام ذكرت أنها اتفقت على شراء الناقلة الإسبانية إير أوروبا مقابل 500 مليون يورو (612.55 مليون دولار).

وارتفع سهم فيليبس الهولندية لتكنولوجيا الصحة 1.3%، بعد أن اتفقت على شراء شركة بيو تليمتري الأمريكية المتخصصة في تشخيص ومتابعة أمراض القلب في صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار.

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