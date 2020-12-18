العثور على 10 أطفال اختفوا فى كهف قرب موسكو

قال رئيس المكتب الصحفي بمديرية حالات الطوارئ في مقاطعة موسكو فيدور بولشين، إنه تم العثور على الأطفال العشرة الذين اختفوا في كهوف سيانوفسكي بمنطقة دوموديدوفو في مقاطعة موسكو.وأضاف بولشين في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن جميع الأطفال بخير ولا خطر على حياتهم، مشيرًا إلى أن أحد السكان المحليين، يعرف المكان بشكل جيد، وساعد في العثور على مجموعة الأطفال المفقودين.وفي وقت سابق أمس، وردت معلومات تفيد بأن مجموعة من 10 أشخاص، بينهم ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة، دخلوا كهوف سيانوفسكى الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، وفقد الاتصال معهم بعد ذلك. وكان من المفترض أن يغادروا الكهف في الساعة 19:00 وعلى الفور تم إرسال فرقة إنقاذ متخصصة للبحث عن المجموعة.