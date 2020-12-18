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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. افتتاح مسجد «23 يوليو» بالوادي الجديد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
افتتاح مسجد «23 يوليو
افتتاح مسجد «23 يوليو
محمد مهدي
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قال الدكتور محمود جاهين، مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه سيتم افتتاح مسجد «23 يوليو» بمدينة موط، بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، في إطار خطتها نحو إحلال وتجديد المساجد وبناء مساجد جديدة.

وأضاف «جاهين»، في بيان اليوم، أن المسجد يقع على مساحة 300 متر2، وتم رفع كفاءته وتوسعته، وإضافة خدمات ملحقة به لخدمة الأهالي، كما تم فرشه بدعم من وزارة الأوقاف، ضمن خطة الوزارة بإحلال وتجديد العديد من المساجد بكافة مناطق محافظة الوادى الجديد.

ووجه محافظ الوادي الجديد الشكر لجميع المساهمين والمتبرعين والمشرفين على استكمال أعمال الإنشاء والتطوير.


اليوم.. افتتاح مسجد «23 يوليو» بالوادي الجديد
اليوم.. افتتاح مسجد «23 يوليو» بالوادي الجديد
اليوم.. افتتاح مسجد «23 يوليو» بالوادي الجديد
اليوم.. افتتاح مسجد «23 يوليو» بالوادي الجديد
اليوم.. افتتاح مسجد «23 يوليو» بالوادي الجديد
اليوم.. افتتاح مسجد «23 يوليو» بالوادي الجديد

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