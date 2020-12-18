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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي والصين على وشك التوصل لاتفاق استثماري

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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ذكر رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية، اليوم الجمعة في بكين، أن الاتحاد الأوروبي والصين ربما يضعان اللمسات الأخيرة من اتفاق استثماري، كان بعيد المنال سابقا، في الأيام القليلة المقبلة.

وسيضمن اتفاق الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، والذي تطلب إعداده سبع سنوات، إمكانية أن تتنافس شركات أوروبية في الصين مع شركات محلية على قدم المساواة.

وسيضمن أيضًا حرية وصول شركات صينية إلى أسواق أوروبية.

وكان مفاوضون من الجانبين على وشك تحقيق تقدم مفاجئ هذا الأسبوع، بعد أن قدمت الصين بعض التنازلات فيما يتعلق بحرية الوصول إلى قطاعاتها المالية والتصنيعية والعقارية، طبقًا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج.

وعلى الجانب الآخر، وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على منح الصين حرية الوصول إلى قطاعاته للطاقة المتجددة، طبقا لما ذكرته الصحيفة، نقلا عن مصدر دبلوماسي في بروكسل.

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