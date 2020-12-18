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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن بصدد إدراج عشرات الشركات الصينية على القائمة السوداء

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
ترامب
ترامب
عبير سليم
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قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد الإعلان عن فرض عقوبات تجارية على عشرات الشركات الصينية، في مقدمتها شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC).

وأكدت المصادر، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن وزارة التجارة الأمريكية ستعلن، اليوم، عن إدراج 80 شركة، كلها تقريبا صينية، على القائمة السوداء، ما يعد آخر محاولة من الرئيس ترامب المنتهية ولايته لتثبيت نهجه المتشدد إزاء بكين.

وذكرت الوكالة أن الإجراء سيطال عددًا من الشركات الصينية التي اتهمتها واشنطن بالتعاون مع الجيش، لاسيما في تطوير مشاريع بناء وعسكرة جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى التورط في انتهاكات حقوقية مزعومة.

وأدرجت إدارة ترامب حتى اليوم أكثر من 275 شركة صينية، بهدف استهداف أكبر قطاعات اقتصاد البلاد، في مقدمتها شركات "هواوي" و"زد تي إي" و"هيكفيشن" العملاقة.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد ألزمت مصدري بعض المعدات إلى شركة"SMIC" بالحصول على ترخيص خاص، بدعوى وجود خطر أن تقع هذه المنتجات في أيدي العسكريين الصينيين.

وأدرج البنتاجون في الشهر الماضي الشركة الصينية العملاقة على قائمته السوداء، في خطوة منعت فعليًا المستثمرين الأمريكيين من اقتناء أسهمها اعتبارا من العام القادم، ونفت الشركة تكرارًا وجود أي علاقة بينها وبين الجيش الصيني.

وتعد SMIC التابعة جزئيًا للدولة أكبر منتج لأشباه الموصلات في الصين، لكنها تتخلف عن الزعيم العالمي في هذا المجال شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC).

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