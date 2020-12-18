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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

في عيد ميلادها.. «نيللي كريم» أيقونة للأناقة والرشاقة والنجاح

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
شيماء دهب
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احتفل نجوم الوسط الفني مساء أمس بعيد ميلاد النجمة نيللي كريم الموافق 18 ديسمبر، حيث حضر الحفل العديد من نجوم الفن، على رأسهم: يسرا، والمنتج مدحت العدل، وآسر ياسين، وبوسي شلبي، نسرين إمام وغيرهم من نجوم ومشاهير الوسط في احتفال كبير بالنجمة نيللي.

نيللي من مواليد محافظة الإسكندرية، من أب مصري وأم روسية، وتزوجت مرتين ولكن لم يحالفها الحظ فيهما وأنجبت من الزيجتين أربعة أبناء وهم كريم ويوسف وكندا وسيليا.

◄ نشاطها عبر الانستجرام

وتبهر نيللي متابعيها عبر الانستجرام بصورها التى تظهر رشاقتها، فدائما ما تشارك جمهورها بصور من فعاليات المهرجانات التى تحضرها أو فعاليات يومها، وعبر خاصية الاستوري ايضًا تشارك جمهورها بما تحرص على تناوله وكواليس أعمالها ايضًا وغيرها من الأمور التى تحرص أن يكون الجمهور شريك بها، حيث يتابعها 6 مليون شخص حول العالم.
في عيد ميلادها..
◄ لحظات صعبة

بالطبع أي شخص يمر بأوقات صعبة في حياته ينتج عنها ألم كبير فبخلاف لحظات الانفصال عن الشريك التى تعرضت لها النجمة مرتين، فواجهت نوفمبر 2019 المرض من خلال إجراء عملية استئصال ورم حميد من وجهها ووجهت عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام الشكر لكافة من ساندها في هذا التوقيت، بالإضافة لتصريحها بمعاناتها من الاكتئاب بسبب أدوارها.
في عيد ميلادها..
◄ أبنائها والتربية
أكدت الفنانة نيللي كريم أنها تحرص بشكل أساسي أن تعلم أولادها حسنُ المعاملة، فكريم يحب الإخراج والتصوير، ويوسف الرسم والتصميم وكندة تعشق الباليه وتحب الغناء، وسيليا تلعب الباليه والجمباز والسباحة وتحب كرة القدم كما أنها تعطي الحرية للأبناء لممارسة أي لعبة ولكن بشرط لا يتعارض مع الدراسة.
في عيد ميلادها..
◄ روتين رشاقتها
ويتساءل طوال الوقت متابعوها حول الروتين الخاص بها للحفاظ على رشاقتها. حيث تحرص نيللي على ممارسة الرياضة من خلال المنزل أو من خلال الذهاب للصالة الرياضية، كما أنها تعشق الطعام الصحي الخال من الدهون المتمثل في السمك والبيض والسلطة بكل أنواعها.
في عيد ميلادها..
◄ الكحل الأسود
نجد دائمًا أن نيللي تتمتع بإطلالة جذابة عند وضعها للماكياج وهذا يرجع لقدرتها على تحديد ما تريده عند وضعه فهي تحرص على توسيع عينها باستخدام الكحل الأسود، من خلال وضعه من أسفل العين لا تمده لزاوية العين، لما يمنحها فرصة في توسيع عينها الضيقة، كما أنها تحرص على تطبيق الماكياج السموكي مع دمجه بالألوان الترابية التى تعطي لعينها الخضراء سحر آخر.
في عيد ميلادها.. «نيللي كريم» أيقونة للأناقة والرشاقة والنجاح
في عيد ميلادها.. «نيللي كريم» أيقونة للأناقة والرشاقة والنجاح
في عيد ميلادها.. «نيللي كريم» أيقونة للأناقة والرشاقة والنجاح
في عيد ميلادها.. «نيللي كريم» أيقونة للأناقة والرشاقة والنجاح

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