260 وفاة و12630 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 12 ألفًا و630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 944 ألفًا و381 إصابة.وأضاف «ستيبانوف»- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية- أنه يوجد 620 طفلًا و552 عاملًا في مجال الصحة بين الإصابات الجديدة، موضحًا أنه تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة، بينما تماثل 12 ألفًا و866 شخصًا للشفاء.وأشار إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كييف، تليها منطقة زابوريزهيا ثم أوديسا ومنطقة كييف وتشيركاسي.