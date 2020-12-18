توقعات بتراجع الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا بسبب الإغلاق

ينهي الاقتصاد الألماني العام بتشاؤم، حيث من المتوقع أن يظهر مؤشر رئيسي، اليوم الجمعة، تراجعا في الثقة في مناخ الأعمال بالبلاد للشهر الثالث على التوالي بسبب قيود جائحة فيروس كورونا المستجد.وسيقوم معهد "إيفو" ومقره ميونخ بإصدار مؤشر مناخ الأعمال الخاص به، والذي من المتوقع أن يسجل انخفاضا إلى 90 نقطة في ديسمبر، نزولا من 90.7 نقطة الشهر الماضي، ما يزيد من احتمال حدوث ركود جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا.ويأتي التقرير الأخير، الذي يستند إلى مسح شمل 9000 مدير تنفيذي في جميع أنحاء ألمانيا، بعد أن فرضت الحكومة مرة أخرى إجراءات صارمة لمنع زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وانخفض مؤشر "إيفو" إلى مستوى قياسي بلغ 74.6 نقطة في أبريل الماضي، حيث انهارت الثقة في مناخ الأعمال ودخلت ألمانيا في حالة ركود بعد تفشي الجائحة، ومنذ ذلك الحين، سجل المؤشر سلسلة من الارتفاعات بعد تخفيف قيود الإغلاق التي فُرضت خلال الموجة الأولى من الإصابات في مايو الماضي.