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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم: إعلان نتائج مسابقة «يوم العلوم» نهاية ديسمبر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد،
الفيوم - زينب علاء
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قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنه بالتزامن مع احتفالات الجامعة بعيد العلم الثالث عشر، والذي يقام سنويًا في نهاية نهاية الشهر الأخير من العام، سيتم إعلان النتائج النهائية لمسابقة «يوم العلوم»، الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، بالملعب المفتوح بكلية الزراعة.

وأضاف «شديد»، في بيان اليوم الجمعة، أن مسابقة يوم العلوم تقام سنويا على مستوى محافظة الفيوم تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

ويجري - وفقًا لما هو مقرر - خلال احتفالية «يوم العلوم»، تكريم مديري الإدارات التعليمية والمدارس الفائزة على مستوى المحافظة والطلاب المتميزين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى إقامة مباراة لكرة القدم بين فريق ذوي الهمم العالية وفريق الجامعة.

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