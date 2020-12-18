مفتي العراق يعتذر عن المشاركة في مجالس «رواق التصوف» اليوم

أعلنت أكاديمية أهل الصفة بالمقطم في بيان لها منذ قليل، عن عدم مشاركة كلًا من الدكتور محمد مهنا، رئيس رواق التصوف ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، والدكتور طه رافع الرفاعي، مفتي العراق، فى المجالس العلمية التي ينظمها رواق التصوف بعد صلاة الجمعة والتي كانت تنظم كل يوم جمعة بحضور طلاب العلم ومريدى التصوف.وكشفت مصادر بالبيت المحمدي أنه حتى الآن، من غير المعلوم سبب غياب "مهنا والرفاعى" عن محاضرات، اليوم الجمعة، برواق التصوف، ولكن سيتم معرفة الأسباب الحقيقة سواء كانت أسباب صحية أو غير ذلك.جدير بالذكر، أن رواق التصوف تابع لأكاديمية أهل الصفة بالمقطم والتي يترأسها الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر السابق ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، ويقوم الرواق منذ إنشائه بدور محوري في نشر الفكر الإسلامى الصحيح والتصدي للأفكار المتطرفة والمنحرفة، التي ظهرت في مصر مؤخرا.