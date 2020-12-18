اليابان تطور صواريخ طويلة المدى مضادة للسفن مع تصاعد ضغوط الصين

قالت اليابان،اليوم الجمعة، إنها ستطور صواريخ جديدة مضادة للسفن يمكن أن تستهدف السفن الحربية على مسافات أكبر حول سلسلة جزر أوكيناوا الجنوبية الغربية، بما في ذلك الجزر القريبة المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي والتي تطالب بكين كذلك بالسيادة عليها.وقال نوبو كيشي، وزير الدفاع الياباني، في إفادة صحفية "أصبح الوضع الأمني حول جزرنا الجنوبية الغربية صعبا، علينا التعامل مع ذلك بطريقة مناسبة".و ستسمح الصواريخ لليابان بتوسيع استراتيجية تهدف إلى منع القوات الأجنبية، من العمل بحرية في المياه القريبة من أراضيها.ويأتي أول قرار رئيسي بشأن السياسات الدفاعية يتخذه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، في الوقت الذي تحصل فيه اليابان على صواريخ تطلق من الجو يمكن استخدامها لضرب مواقع الصواريخ في كوريا الشمالية، وتدرس الحصول على أسلحة هجومية أخرى مثل صواريخ كروز التي يمكن أن تصل إلى أهداف في الصين.وأصبحت اليابان قلقة بشكل متزايد بشأن نشاط بكين في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك التوغل في المياه حول الجزر المتنازع عليها المعروفة باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين.