كوريا الجنوبية وفرنسا تتفقان على التعددية التجارية للتغلب على كورونا

اتفقت كوريا الجنوبية وفرنسا، اليوم الجمعة، على مواصلة دعم التعددية بشأن الحمائية للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات من اللقاحات إلى السيارات الخضراء.وقالت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج،هي خلال لقائها مع نظيرها الفرنسي فرانك ريستر في سول: "هذا العام، عمل البلدان بعمق معا في أطر متعددة الأطراف، مثل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز تبادل المنتجات والخدمات والقوى العاملة على الرغم من جائحة كوفيد-19"، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وقال الوزيران إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-1" قد أثارت الحمائية في التجارة العالمية، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.وأضافت الوزيرة يو ميونج "نأمل أيضا في أن يحرز المشروع المشترك الجاري لتطوير علاجات كوفيد-19 تقدما قريبا"، معربة عن أملها في أنه يمكن للبلدين أن يتعاونا في توفير اللقاحات أيضا.وناقش البلدان سبل تنشيط الاقتصادات المتضررة بالفيروس من خلال الصناعات الرقمية والخضراء أيضا،كما طلبت كوريا الجنوبية من فرنسا توسيع دعمها لبناء البنية التحتية للسيارات الصديقة للبيئة، مثل محطات الشحن، مشيرة إلى أن الصناعة تنمو بوتيرة سريعة.