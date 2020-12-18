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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 11 ألفا و799 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:47 ص
المكسيك كورونا
المكسيك كورونا
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سجلت المكسيك 11 ألفا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و289 ألفا و298 حالة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 718 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 116 ألفا و487 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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