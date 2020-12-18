رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الأميركي يتوعد بنهج أكثر حزما لمواجهة الصين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:42 ص
الجيش الأميركي
الجيش الأميركي
وكالات
طباعة
حذّر الجيش الأمريكي، أمس الخميس، من أن سفنه الحربية ستكون أكثر حزما في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيرا على وجه الخصوص إلى بكين التي تطمح للتوسع في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأمريكي والمارينز وخفر السواحل للسنوات المقبلة، أن دولا عدة أبرزها الصين وروسيا "تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسية وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم".

وأضافت الوثيقة أن "قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي، مشيرة إلى عدوانيتها المتزايدة"، بينما وصفت الصين بأنها "التهديد الاستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحا".

ووقعت آخر حادثة بين القوات البحرية الأمريكية والصينية في أواخر أغسطس، عندما أعلنت بكين أنها دفعت سفينة حربية أمريكية للابتعاد عن أرخبيل باراسيل المتنازع عليه.

وتطالب القوة الآسيوية بكل جزر بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهي مطالبات تتنازع معها عليها دول أخرى في المنطقة بينها فيتنام وماليزيا والفيليبين وبروناي، وفي مسعى لمواجهة الصين، أرسلت الولايات المتحدة سفنا إلى المنطقة بشكل متكرر أكثر لإجراء ما تصفها بعمليات من أجل "حرية الملاحة".

ويخطط سلاح البحرية الأمريكي لتحديث أسطوله بسفن أصغر وأكثر مرونة، ويمكن حتى تحريكها عن بعد بهدف التفوق استراتيجيا على سلاح البحرية الصيني الذي "ازداد حجم قواته الحربية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقدين فقط".

وذكر البيان أن السفن الأمريكية "ستقبل بأخطار تكتيكية محسوبة وتتبنى موقفا أكثر حزما في عملياتنا اليومية"، ويعني ذلك للأميرال في البحرية جاي باينوم، المزيد من الاستجابة والحزم.

موضوعات متعلقة

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

تقدر بـ200 مليون دولار.. ثروة مارادونا تخرج جثته من القبر

«الصحة»: 25 وفاة و548 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواد غذائية لتعزيز المناعة وتخفيض الوزن

العثور على حفرية أقدم ثعبان عاش فى أوروبا قبل 47 مليون سنة بألمانيا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18-12-2020

بطل أفلام «سيد الخواتم» مبتهج بعد تلقيه لقاح كورونا

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رموز من الفن والإعلام يشيدون بعرض «لحظة حب»

ياسمين الخطيب: المهرجانات فن شعبي يعبر عن أحلام المصريين

ياسمين الخطيب: «كان نفسي أعيش في زمن الستينيات»

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك