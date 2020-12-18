إصابات كورونا في الهند تقترب من 10 ملايين

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 22890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى تسعة ملايين و980 ألفا.وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن الحالات تراجعت بشكل مطرد منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر.وقالت وزارة الصحة إن الوفيات ارتفعت بواقع 338 ليبلغ الإجمالي 144789 وفاة.