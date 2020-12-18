اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة رقمية للعالم العربى أبرز اهتمامات الصحف

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، عددًا من الموضوعات أهمها اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية في 2021، وموضوع "تحديث أنظمة الري في خمسة ملايين فدان"، و"توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر للإمارات على هدية اللقاحات "، وموضوع "رقمنة المستشفيات الجامعية وتطوير 1600 مكتب بريد"، و"رسالة الرئيس السيسي التي تمنى فيها التعافي والشفاء للرئيس الفرنسي من إصابته بكورونا".وتناولت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان " العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية في 2021 " إعلان عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام إيكولوجي يضم شراكة راسخة بين كل أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر "مصر الرقمية"، مشيدًا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.وتسلمت مصر رئاسة اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وتحت عنوان "تحديث أنظمة الري في خمسة ملايين فدان"، قالت "الأهرام" إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أكد، خلال اجتماع اليوم، توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تغيير وجه مصر في مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، ويأتى ذلك من خلال عدة مشروعات مهمة تم عرضها بصورة مبدئية على رئيس الجمهورية، سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع، الذي ستبدأ فيه الحكومة استكمال تبطين الـ20 ألف كيلو ترع.وقال رئيس الوزراء، إنه يتم حاليًا العمل في 7 آلاف كم، أو من خلال التوسع في مشروع التحول للري الحديث، وإضافة 4 ملايين فدان أخرى، بخلاف المليون فدان التي يتم العمل بها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين، موجهًا الوزراء المعنيين بإعداد خطة متكاملة وبرامج زمنية محددة للتنفيذ.أما صحيفة "الأخبار" فأبرزت تحت عنوان "السيسي يوجه رسالة شكر للإمارات على هدية لقاحات كورونا" رسالة الشكر التي نقلتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والشعب المصري، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبًا، على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية بدعم من شركة «G42» الإماراتية للرعاية الصحية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين الشقيقين.وقالت وزيرة الصحة إنَّ الجانبين تناولا خلال اللقاء الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، واستعرضت التجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة فور تحذير منظمة الصحة العالمية، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر التي أسهمت في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين وسير عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد.ونشرت "الأخبار" تحت عنوان "الحكومة": التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين".. تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للتيسير على تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة الإلكترونية توفيرًا للوقت والجهد، ومنعا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المشروعات التى تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليا، سواء فى ملف التحول الرقمى، أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ملف تطوير الخدمات التى يقدمها البريد المصري بوجه عام، بما فيها خدمات الشهر العقارى.وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.واستعرض وزير الاتصالات موقف رفع كفاءة منافذ البريد، موضحا أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتبا بنهاية العام الجاري، وأن إجمالي عدد المكاتب المطورة بلغ 1600 مكتب، ويتم تقديم خدمات الشهر العقاري من 95 مكتبا، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر 150مكتبا.من جانبها، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان الرئيس يتمنى التعافي والشفاء للرئيس الفرنسي.. أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمنى الشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، والذي أصيب يوم الخميس بفيرس كورونا المستجد، مؤكدًا مساندة مصر لجهود فرنسا من أجل الحد من انتشار الفيروس.وقال «السيسي» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا، وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء، حفظ الله جميع شعوب العالم».وخلال الساعات الماضية كشفت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت أن «ماكرون» يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لجعل مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بندا دستوريا، في مبادرة يرجح ألا تبصر النور بسبب رفضها من المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان.