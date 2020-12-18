تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 18-12-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 19درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 19درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 18درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 19درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 19درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 والعظمى 21درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 23درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 19درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 15درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 22درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 23درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 24