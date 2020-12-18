معارض تركى: حكومة أردوغان استولت تبرعات مقدمة للعاطلين

قال سيد تورون، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي إن الحكومة التركية صادرت تبرعات مقدمة للبلديات التابعة لحزبهم تصل إلى 15 مليون و250 ألف ليرة، واستولت على الدعم الذي كان سيقدم للعاطلين عن العمل، وعلى الخبز الذي كان سيقدم للفقراء، وعلى الطعام الذي كان سيقدم للمعدمين، وفقا لجريدة زمان التركية.وأوضح تورون أنه خلال فترة تفشي وباء كورونا، حشدت بلديات حزب الشعب الجمهوري كل إمكانياتها لدعم الشعب، الذي حكمت عليه الحكومة بالفقر، حيث أطلقت العديد من حملات التضامن.وتابع تورون: تم جمع تبرعات بنحو 15 مليون و250 ألف ليرة في وقت قصير للغاية في الحسابات البنكية، مستنكرا ماذا فعلت الحكومة التي تقول في كل فرصة نحن في نفس القارب؟، أغلقت تلك الحسابات المصرفية المفتوحة لجمع تبرعات، وصادرت أموال التبرعات.وأشار تورون إلى أنه لم يظهر شخص واحد من داخل الحزب الحاكم ليقول لهؤلاء: لا تفعلوا هذا يا أصدقاء، هذا خطأ، مشددا على أن الأمة التركية لن تغفر لمن يرتكب هذا الظلم ومن يسكت عليه.